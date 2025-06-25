«Грядут тяжёлые времена». Марко — об эскалации ситуации на Ближнем Востоке

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался насчёт эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном.

«К счастью, Австрия не подвержена воздействию происходящего. Но это опасная ситуация, всё достигает точки кипения. Но будь то футбол или Формула-1, мы продолжаем. Вероятно, это хороший способ отвлечь людей, чтобы отодвинуть на задний план возможную огромную угрозу.

Никто не мог себе представить, что подобное случится. Кадры просто ужасающие. Кто будет финансировать реконструкцию? А сейчас оружие на первом месте. Грядут тяжёлые времена», — приводит слова Марко GPBlog.