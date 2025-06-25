Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Брэд Питт рассказал, какой совет дал ему Норрис перед тестами «Макларена»

Брэд Питт рассказал, какой совет дал ему Норрис перед тестами «Макларена»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный голливудский актёр Брэд Питт поделился впечатлениями от тестов болида «Макларен», которые он провёл на трассе в Остине (США).

«Он не очень-то верил в меня. Справедливо, ведь время, которое я потратил, даже близко не сравнится с его временем. Нет. Какой совет мне дал Норрис? Не облажайся.

После тестов я не спал 36 часов. Я был на таком подъёме», — приводит слова Питта RacingNews365.

Кинопроект про «Королевские гонки» американского режиссёра Джозефа Косински в жанре спортивной драмы, главные роли в котором играют Брэд Питт, Хавьер Бардем и Демсон Идрис, выходит на большие экраны 27 июня 2025 года.

Напомним, лента расскажет о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса (Демсон Идрис). Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды (Хавьер Бардем) приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса (Брэд Питт) — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 в 1990-х.

Материалы по теме
«Всегда можно раскритиковать. Но у нас в продюсерах Хэмилтон». Брэд Питт — о фильме «Ф-1»
«Всегда можно раскритиковать. Но у нас в продюсерах Хэмилтон». Брэд Питт — о фильме «Ф-1»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android