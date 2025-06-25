Брэд Питт рассказал, какой совет дал ему Норрис перед тестами «Макларена»

Известный голливудский актёр Брэд Питт поделился впечатлениями от тестов болида «Макларен», которые он провёл на трассе в Остине (США).

«Он не очень-то верил в меня. Справедливо, ведь время, которое я потратил, даже близко не сравнится с его временем. Нет. Какой совет мне дал Норрис? Не облажайся.

После тестов я не спал 36 часов. Я был на таком подъёме», — приводит слова Питта RacingNews365.

Кинопроект про «Королевские гонки» американского режиссёра Джозефа Косински в жанре спортивной драмы, главные роли в котором играют Брэд Питт, Хавьер Бардем и Демсон Идрис, выходит на большие экраны 27 июня 2025 года.

Напомним, лента расскажет о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса (Демсон Идрис). Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды (Хавьер Бардем) приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса (Брэд Питт) — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 в 1990-х.