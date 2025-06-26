Расселл и Антонелли встретились с Федерером

Пилоты команды Формулы-1 «Мерседес» Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли встретились с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира швейцарским теннисистом Роджером Федерером.

Пост со встречи был опубликован на странице Джорджа Расселла в социальных сетях.

«Здорово было снова увидеться, друг», — подписал фото Расселл.

42-летний швейцарец завершил карьеру в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.