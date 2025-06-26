Новый концепт-кар Mercedes-AMG с инновационными электромоторами получил 1360 л. с.

Подразделение Mercedes-AMG представило концепт-кар AMG GT XX с тремя электромоторами с осевым потоком суммарной мощностью более мегаватта (1360 л. с.) и максимальной скоростью свыше 360 км/ч. «Это новый этап в истории AMG», — заявил исполнительный директор Mercedes-AMG Михаэль Шибе.

Концепт-кар Mercedes-AMG GT XX Фото: Mercedes-Benz

Двигатели с осевым потоком отличаются от традиционных электромоторов работой магнитного поля, они мощнее, компактнее, более энергоёмки и обеспечивают более высокий крутящий момент. У концепт-кара AMG GT XX три таких мотора — два образуют блок на задней оси, ещё один расположен на передней.

Концепт-кар Mercedes-AMG GT XX Фото: Mercedes-Benz

Машина также оснащается передовыми батареями, построенными с помощью технологий, отработанных в Формуле-1. Дальность хода автомобиля не сообщается, однако, по словам создателей, пяти минут заряда будет достаточно, чтобы проехать около 400 км.

Концепт-кар Mercedes-AMG GT XX Фото: Mercedes-Benz

Автомобиль также выделяется ярким дизайном с агрессивной передней частью и закруглёнными крыльями, а также программируемым дисплеем между задними фонарями. Создатели отмечают, что при проектировании кузова добились коэффициента аэродинамического сопротивления 0,198, что делает AMG GT XX самым аэродинамически эффективным дорожным автомобилем марки.

Интерьер концепта Mercedes-AMG GT XX Фото: Mercedes-Benz

Запуск автомобиля в производство не планируется, однако концепт послужит базой для новой модели, которая придёт на смену Mercedes-AMG GT 4-Door.