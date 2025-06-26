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Эксперт: не стоит провоцировать Ферстаппена

Эксперт: не стоит провоцировать Ферстаппена
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Нидерландский комментатор Формулы-1 Джек Плой высказался о ситуации, в которой оказался из-за большого количества штрафных баллов четырёхкратный и действующий чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Макса провоцируют. И вы не должны так поступать с Ферстаппеном. Он от этого только становится лучше. Так что, я думаю, Макс может снова победить, поскольку он всегда выжимает максимум из машины. Всегда, где бы то ни было, на какой бы то ни было трассе.

Для результата вам нужно быть близко. Так что суббота снова важна, квалификация. Штрафные баллы? Нет, я в это не верю. Нужно просто оказаться впереди», — приводит слова Плоя GPBlog.

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