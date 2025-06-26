Ferrari Джереми Кларксона выставлена на аукцион

На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт в дворце Кливден в Бакингемшире 8 июля, выставлена Ferrari F355 GTS, которую в 1996 году приобрёл известный телеведущий Джереми Кларксон. Ожидаемая стоимость лота — £ 180-220 тыс. ($ 245-300 тыс.).

Ferrari F355 GTS Джереми Кларксона Фото: RM Sotheby's

Ferrari F355 была представлена в 1994 году. Автомобиль оснащается 3,5-литровым двигателем V8 мощностью 279 кВт (380 л. с.). До 100 км/ч он разгоняется за 4,7 секунды и способен развивать 295 км/ч.

Ferrari F355 GTS Джереми Кларксона Фото: RM Sotheby's

Модель GTS в кузове тарга появилась в 1995-м — таких машин было выпущено 2577 экземпляров. Суммарный тираж F355 превысил 11 тыс. автомобилей — это была самая массовая на тот момент модель Ferrari. Производство машины завершилось в 1999 году, когда её сменила Ferrari 360.

Ferrari F355 GTS Джереми Кларксона Фото: RM Sotheby's

Напомним, Джереми Кларксон прославился как ведущий автомобильной передачи Top Gear, которую он покинул после конфликта с продюсерами BBC. Позднее Кларксон вместе со своими соведущими Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем вёл программу The Grand Tour, а теперь снимается в документальном сериале «Ферма Кларксона», выходящего на платформе Amazon.