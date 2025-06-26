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«После этого не спал 36 часов». Брэд Питт рассказал, как протестировал болид «Макларена»

«После этого не спал 36 часов». Брэд Питт рассказал, как протестировал болид «Макларена»
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Голливудский актёр Брэд Питт поделился впечатлениями от пилотирования болида команды Формулы-1 «Макларен» MCL60. Его знаменитый актёр протестировал в рамках промопрограммы премьеры фильма «Формула-1» на трассе в Остине.

«Я всё ещё под кайфом. Не спал после этого 36 часов. А вообще мы провели за рулём два года. Мне сказали, что мы проехали 6000 миль. Это ни с чем не сравнимо. Я пытаюсь найти правильные слова, чтобы передать, на что это было похоже, и каждый раз терплю неудачу», — сказал Питт в интервью Top Gear.

Напомним, Питт сыграл главную роль в фильме «Формула-1», который выйдет на большие экраны 27 июня 2025 года.

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Брэд Питт протестировал болид «Макларена» на трассе в Остине

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