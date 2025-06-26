Пилот Ф-1 Фернандо Алонсо оценил перспективы Хаби Алонсо на посту главного тренера «Реала»

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о назначении главным тренером футбольного клуба мадридский «Реал» Хаби Алонсо. Специалист возглавил команду в конце мая этого года.

«Думаю, он может стать отличным тренером. Уже будучи игроком, он обладал тактическими знаниями. Кроме того, у него есть спокойствие и коммуникативные навыки, которые необходимы в таком клубе, как «Реал» Мадрид, где каждые три дня нужно выходить на пресс-конференцию», — приводит слова Алонсо Marca со ссылкой на DAZN.

Ранее в «Ростове» отреагировали на слова Алонсо о Викторе Онопко.

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