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ФИА представила полную таблицу, по которой судьи выдают штрафные баллы в Формуле-1

ФИА представила полную таблицу, по которой судьи выдают штрафные баллы в Формуле-1
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Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала ряд документов, где подробно объясняется, как накладываются штрафы в Формуле-1. Как отмечает пресс-служба организации, решение представить документы общественности принималось с целью предоставить более глубокое представление о штрафах, которые выносят судьи, а также сделать деятельность ФИА более прозрачной.

«Стюарды ФИА выполняют чрезвычайно сложную задачу не только в Формуле-1, но и во всех других наших чемпионатах. Они делают это добровольно, с большой страстью и приверженностью делу. Такая самоотверженность слишком часто наталкивается на резкую и совершенно необоснованную критику. Чтобы продемонстрировать, с какой строгостью они выполняют свою роль, сегодня мы публикуем рекомендации по штрафам и стандартам пилотирования, которые помогают им принимать решения. Это даст болельщикам и представителям средств массовой информации гораздо более глубокое и точное представление о том, как принимаются решения в Формуле-1», — сказал президент организации Мохаммед бен Сулайем.

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