Росберг оценил шансы «Ред Булл» удержать Ферстаппена, если Макс захочет уйти

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мнением о потенциальном решении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена покинуть австрийскую команду.

«В «Ред Булл» нет глупцов. Они заплатили Максу целое состояние и подписали с ним контракт на несколько лет. Я не думаю, что он может просто сбежать. Но они не смогут заставить его остаться. Если он захочет уйти, в какой-то момент с этим нужно будет смириться», — приводит слова Росберга издание F1i со ссылкой на Sky Duetschland.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 155 очков.

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