Росберг предположил, почему «Мерседес» ещё не заключил новый контракт с Расселлом

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мнением относительно причин, по которым немецкая команда «Мерседес» до сих пор не объявила о новом контракте со своим пилотом Джорджем Расселлом.

«В «Мерседесе» сложилась определённая ситуация с Джорджем Расселлом. Это пилот номер один. Его выступление в нынешнем сезоне снова на высоте. Возможно, сейчас ведутся какие-то переговоры со стороной Макса Ферстаппена», — приводит слова Росберга издание F1i со ссылкой на Sky Duetschland.

Напомним, действующий контракт Расселла с немецкой командой истекает в конце 2025 года.

Ферстаппен пошутил про Джорджа Расселла и пейнтбол: