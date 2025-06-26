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Росберг предположил, почему «Мерседес» ещё не заключил новый контракт с Расселлом

Росберг предположил, почему «Мерседес» ещё не заключил новый контракт с Расселлом
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мнением относительно причин, по которым немецкая команда «Мерседес» до сих пор не объявила о новом контракте со своим пилотом Джорджем Расселлом.

«В «Мерседесе» сложилась определённая ситуация с Джорджем Расселлом. Это пилот номер один. Его выступление в нынешнем сезоне снова на высоте. Возможно, сейчас ведутся какие-то переговоры со стороной Макса Ферстаппена», — приводит слова Росберга издание F1i со ссылкой на Sky Duetschland.

Напомним, действующий контракт Расселла с немецкой командой истекает в конце 2025 года.

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