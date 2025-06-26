Боттас ответил Штайнеру, будет ли он выступать за «Кадиллак» в новом сезоне Ф-1

Финский гонщик и резервист «Мерседеса» Валттери Боттас во время подкаста The Red Flags Podcast ответил на вопрос Гюнтера Штайнера относительно американской команды «Кадиллак».

«Буду ли я выступать за «Кадиллак»? Честно говоря, не знаю. Конечно, мы находимся на связи. Но они общаются со многими гонщиками. Так что посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Боттаса F1oversteer.

Напомним, «Кадиллак» станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026. Валттери считается одним из главных претендентов на место в американской команде.

Ранее издание Motorsport назвало главных кандидатов на место в «Кадиллаке» среди опытных и молодых пилотов.

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