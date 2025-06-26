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Албон поделился подробностями проекта Гран-при Таиланда

Албон поделился подробностями проекта Гран-при Таиланда
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон поделился подробностями проекта Гран-при Таиланда Формулы-1, над которым он работает вместе с национальным правительством.

«Всё и вправду выглядит многообещающе. Похоже, этап становится всё более и более реальным. Таиланд – страна с большой туристической индустрией, и Формула-1 идеально вписывается в его концепт.

Думаю, это будет хорошо для страны. Кажется, к проекту относятся очень серьёзно. Представители приезжали на множество гонок, не знаю, будут ли они в Австрии, но они были на последних двух или трёх гонках.

Всё движется вперёд. Осечек пока не было, что очень важно. Я не могу многое разглашать. Но то, что я видел, трасса, первоначальные планы, выглядит многообещающе», — приводит слова издание Албона Motorsport.

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