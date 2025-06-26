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The Race прояснил будущее «Альпин» в Формуле-1 после ухода Луки де Мео из «Рено»

The Race прояснил будущее «Альпин» в Формуле-1 после ухода Луки де Мео из «Рено»
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Автомобильный концерн «Рено» подтвердил приверженность участия своего бренда «Альпин» в Формуле-1. Об этом информирует The Race.

Ранее пост генерального директора «Рено» покинул Лука де Мео. Именно он привлёк к управлению «Альпин» Флавио Бриаторе. Предполагалось, что уход Луки может как-то повлиять на поддержку команды со стороны «Рено». Издание отмечает, что Бриаторе, судя по всему, получил заверения от автомобильного концерна в том, что изменений не будет.

«Альпин» в настоящий момент занимает 10-е место в Кубке конструкторов, имея в активе 11 очков.

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