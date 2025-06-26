ФИА обратилась к командам Ф-1 с предупреждением из-за ожидаемого урагана в Австрии

Международная автомобильная федерация (ФИА) выступила с обращением к командам Формулы-1 в связи со штормовым предупреждением в Австрии, где на предстоящих выходных пройдёт 11-й этап сезона-2025.

«В связи с ожидаемыми суровыми погодными условиями всем командам разрешено закрыть гаражи», — говорится в сообщении.

Формула-1 Гран-при Австрии — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 27 июня:

14:30. Первая тренировка Гран-при Австрии;

18:00. Вторая тренировка Гран-при Австрии.

Суббота, 28 июня:

13:30. Третья тренировка Гран-при Австрии;

17:00. Квалификация Гран-при Австрии.

Воскресенье, 29 июня:

16:00. Гонка Гран-при Австрии.