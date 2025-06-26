Ферстаппен дал лаконичный ответ по поводу протеста «Ред Булл» против «Мерседеса» в Канаде

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о протесте команды против пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла по итогам Гран-при Канады. Коллектив из Австрии тогда указывал на два возможных нарушения со стороны британца. Во-первых, Джордж резко затормозил позади машины безопасности перед Ферстаппеном. Во-вторых, в «Ред Булл» полагали, что в определённые моменты гонщик «Мерседеса» отставал от сейфти-кара сильнее, чем разрешается правилами.

«Протест против «Мерседеса» в Канаде? Сказать по этому поводу нечего», — приводит слова Ферстаппена FormulaPassion.

Напомним, Расселл в Канаде одержал победу, а Ферстаппен был вторым.

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