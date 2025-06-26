Ферстаппен ответил, как отнёсся бы к работе Феттеля в «Ред Булл»

Действующий пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен высказался о потенциальном приходе в команду на административную должность её бывшего гонщика и четырёхкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля.
«Феттель на должности в «Ред Булл»? Это имело бы смысл, учитывая, сколько он выиграл с командой», — приводит слова Ферстаппена FormulaPassion.
Напомним, Феттель выступал за «Ред Булл» с 2009 по 2014 год, четырежды выиграв личный чемпионат, после чего перешёл в «Феррари».
Ранее Феттель оценил перспективы заменить советника «Ред Булл» Хельмута Марко.
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