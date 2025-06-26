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Ферстаппен ответил на вопрос, останется ли он в «Ред Булл» в новом сезоне

Ферстаппен ответил на вопрос, останется ли он в «Ред Булл» в новом сезоне
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу своего следующего карьерного шага.

«Буду ли я выступать за «Ред Булл» в следующем году? Сейчас я об этом не думаю. Предпочитаю просто выкладываться на максимум, а как всё сложится – посмотрим», — приводит слова нидерландского гонщика FormulaPassion.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 155 очков.
Ранее мнением о возможном уходе Макса из «Ред Булл» поделился чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг. Немец предположил, сумеет ли австрийская команда удержать пилота, если тот захочет уйти.

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