Ферстаппен ответил на вопрос, останется ли он в «Ред Булл» в новом сезоне

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу своего следующего карьерного шага.

«Буду ли я выступать за «Ред Булл» в следующем году? Сейчас я об этом не думаю. Предпочитаю просто выкладываться на максимум, а как всё сложится – посмотрим», — приводит слова нидерландского гонщика FormulaPassion.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 155 очков.

Ранее мнением о возможном уходе Макса из «Ред Булл» поделился чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг. Немец предположил, сумеет ли австрийская команда удержать пилота, если тот захочет уйти.

Ферстаппен и участница группы BLACKPINK в Майами: