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«Новый участник в папайе». «Макларен» объявил о сотрудничестве с Sega и Соником

«Новый участник в папайе». «Макларен» объявил о сотрудничестве с Sega и Соником
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Пресс-служба команды «Макларен» на своём официальном сайте объявила о сотрудничестве с компанией Sega и серией видеоигр Sonic the Hedgehog про популярного ежа Соника.

Фото: Официальный сайт команды «Макларен»

«Представляем вам нового представителя семейства папайи», — написали в «Макларене» в социальной сети Х (ранее Тwitter).

Согласно информации на сайте команды, сотрудничество между Sega и «Маклареном» будет носить многолетний характер, а популярная мировая компания также станет спонсором «оранжевых».

Фанаты могут рассчитывать на творческую интеграцию и новые впечатления, которые объединят миры автоспорта и игр и привлекут аудиторию всех возрастов как на экране, так и за его пределами. Ожидается много акций в связи с 35-летием Соника и 1000-м Гран-при «Макларена».

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