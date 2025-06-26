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Рекордсмен по победам на ГП Австрии Ферстаппен ответил, выиграет ли в очередной раз

Рекордсмен по победам на ГП Австрии Ферстаппен ответил, выиграет ли в очередной раз
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» ответил, одержит ли очередную победу на Гран-при Австрии.

Ферстаппен — рекордсмен по победам в Австрии. На его счету четыре выигранных Гран-при. Из действующих пилотов в пелотоне ближайшие к нему три пилота с одной победой — Льюис Хэмилтон («Феррари»), Шарль Леклер («Феррари») и Джордж Расселл («Мерседес»).

«Уверен ли я в очередной победе [в Австрии]? В прошлом тоже были неожиданные победы. Мы не являемся фаворитами. Будет непросто обеспечить долговечность шин. Но мы сделаем всё, что в наших силах», — приводит слова Ферстаппена издание FormulaPassion.

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