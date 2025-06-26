Колапинто останется в кокпите «Альпин» после пяти этапов — The Race

22-летний аргентинский автогонщик Формулы-1 Франко Колапинто, представляющий команду «Альпин», сохранит место в кокпите французского коллектива после Гран-при Австрии, сообщило издание The Race.

Напомним, изначально в СМИ ходила информация, что в «Альпин» решили дать Франко тестовый период в пять Гран-при, чтобы оценить его перспективы. При этом исполнительный советник и руководитель Флавио Бриаторе говорил, что никакого ограничения по количеству гонок для аргентинца нет.

Колапинто заменил за рулём в «Альпин» австралийца Джека Дуэна, который дебютировал в последней гонке 2024 года — Гран-при Абу-Даби. После Гран-при Майами в 2025 году Джек был переведён в резерв.