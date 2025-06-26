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Пиастри ответил, изменятся ли правила борьбы с Норрисом после аварии в Канаде

Пиастри ответил, изменятся ли правила борьбы с Норрисом после аварии в Канаде
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Гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», ответил, будет ли разрешена борьба на трассе со своим напарником Ландо Норрисом после столкновения в концовке Гран-при Канады.

«До Канады мы обсудили, что битва на трассе возможна и мы хорошо справились с последствиями. Инцидент в Канаде не стал поводом для серьёзных обсуждений или принятия важных решений. Ландо признал свою ошибку и немедленно извинился за неё. Честная борьба — это всё, о чём мы просим. Бороться не только за титул, но и на каждой трассе.

Мы знали, что в этом году, вероятно, между мной и Ландо будет сражение за чемпионство и что будет поставлено на карту. Мы с Ландо хотим получить не только одну возможность выиграть чемпионат в этом году, мы хотим гораздо большего. Мы хотим добиться успеха на долгие годы, и сплочение команды — простой способ добиться этого», — приводит слова Пиастри официальный сайт Формулы-1.

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