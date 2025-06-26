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Ферстаппен отказался сниматься в сцене с Брэдом Питтом в ночном клубе — The Telegraph

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» отказался сниматься в сцене в ночном клубе с голливудским актёром Брэдом Питтом во время создания фильма про «Королевские гонки», сообщило издание The Telegraph.

Лента рассказывает о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Формулы-1 Джошуа Пирса (Демсон Идрис). Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды (Хавьер Бардем) приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса (Брэд Питт) — ветерана гонок, который выступал в серии в 1990-х.

Премьера картины состоялась 26 июня в мировых кинотеатрах. До России лента доберётся в начале августа неофициальными способами.