Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Официально представлен первый кроссовер Xiaomi. Названа стоимость машины

Официально представлен первый кроссовер Xiaomi. Названа стоимость машины
Xiaomi YU7
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Xiaomi объявила о старте продаж своего первого кроссовера — электромобиля Xiaomi YU7, первая официальная информация о котором появилась в конце мая.

Xiaomi YU7

Xiaomi YU7

Фото: Xiaomi

Электрокроссовер будет доступен в трёх вариантах. Стандартная версия Xiaomi YU7 с двигателем лишь на задней оси и мощностью 235 кВт (320 л. с.) стоит 253,5 тыс. юаней (около 2,8 млн рублей). Полноприводный YU7 Pro с двумя электромоторами суммарной мощностью 365 кВт (496 л. с.) оценён в 280 тыс. юаней (чуть менее 3,1 млн рублей).

Xiaomi YU7

Xiaomi YU7

Фото: Xiaomi

Самая мощная модель в линейке — YU7 Max, она развивает 508 кВт (691 л. с.) мощности и разгоняется до 100 км/ч за 3,23 секунды. Стоимость такого автомобиля — 330 тыс. юаней (чуть более 3,6 млн рублей). Как отмечают в Xiaomi, YU7 Max — самый быстрый по динамике разгона до 100 км/ч кроссовер дешевле 800 тыс. юаней (около 8,8 млн рублей или $ 111,5 тыс.).

Интерьер Xiaomi YU7

Интерьер Xiaomi YU7

Фото: Xiaomi

Известно, что запас хода Xiaomi YU7 Max составляет 760 км, тогда как YU7 Pro способен проехать на одной зарядке 770 км, а стандартный YU7 — 835 км. Максимальная скорость стандартного Xiaomi YU7 и YU7 Pro ограничена на уровне 240 км/ч, а YU7 Max способна развивать до 253 км/ч.

Материалы по теме
Фото
Porsche установила рекорд трассы Формулы-1 в Абу-Даби для серийных электромобилей
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android