Официально представлен первый кроссовер Xiaomi. Названа стоимость машины

Компания Xiaomi объявила о старте продаж своего первого кроссовера — электромобиля Xiaomi YU7, первая официальная информация о котором появилась в конце мая.

Xiaomi YU7 Фото: Xiaomi

Электрокроссовер будет доступен в трёх вариантах. Стандартная версия Xiaomi YU7 с двигателем лишь на задней оси и мощностью 235 кВт (320 л. с.) стоит 253,5 тыс. юаней (около 2,8 млн рублей). Полноприводный YU7 Pro с двумя электромоторами суммарной мощностью 365 кВт (496 л. с.) оценён в 280 тыс. юаней (чуть менее 3,1 млн рублей).

Xiaomi YU7 Фото: Xiaomi

Самая мощная модель в линейке — YU7 Max, она развивает 508 кВт (691 л. с.) мощности и разгоняется до 100 км/ч за 3,23 секунды. Стоимость такого автомобиля — 330 тыс. юаней (чуть более 3,6 млн рублей). Как отмечают в Xiaomi, YU7 Max — самый быстрый по динамике разгона до 100 км/ч кроссовер дешевле 800 тыс. юаней (около 8,8 млн рублей или $ 111,5 тыс.).

Интерьер Xiaomi YU7 Фото: Xiaomi

Известно, что запас хода Xiaomi YU7 Max составляет 760 км, тогда как YU7 Pro способен проехать на одной зарядке 770 км, а стандартный YU7 — 835 км. Максимальная скорость стандартного Xiaomi YU7 и YU7 Pro ограничена на уровне 240 км/ч, а YU7 Max способна развивать до 253 км/ч.