«Таков мой подход к борьбе с кем-то его уровня». Расселл — о сражениях с Ферстаппеном

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» высказался о своих сражениях с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«Существует ли между нами соперничество? Я не знаю. Даже не задумывался об этом. Я думаю, что, когда ты соревнуешься с лучшими и наиболее агрессивными соперниками, тебе нужно стоять прямо и быть уверенным, что ты выставляешь локти и выкладываешься на столько, на сколько способен соперник.

Таков мой подход к борьбе с кем-то его уровня, но в конечном итоге я занимаюсь своими делами. Я дерусь за себя, за свою команду, и если мы с Максом несколько раз сходились за последние полгода, то именно так оно и получалось», — приводит слова Расселла издание GPblog.