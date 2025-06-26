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«Таков мой подход к борьбе с кем-то его уровня». Расселл — о сражениях с Ферстаппеном

«Таков мой подход к борьбе с кем-то его уровня». Расселл — о сражениях с Ферстаппеном
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» высказался о своих сражениях с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«Существует ли между нами соперничество? Я не знаю. Даже не задумывался об этом. Я думаю, что, когда ты соревнуешься с лучшими и наиболее агрессивными соперниками, тебе нужно стоять прямо и быть уверенным, что ты выставляешь локти и выкладываешься на столько, на сколько способен соперник.

Таков мой подход к борьбе с кем-то его уровня, но в конечном итоге я занимаюсь своими делами. Я дерусь за себя, за свою команду, и если мы с Максом несколько раз сходились за последние полгода, то именно так оно и получалось», — приводит слова Расселла издание GPblog.

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