«Мы зачерпнули много из «Крашгейта». Питт — о создании фильма «Формула-1»

61-летний голливудский актёр Брэд Питт рассказал, какие события в «Королевских гонках» вдохновляли создателей фильма «Формула-1», намекнув на «Крашгейт».

«Крашгейт» — умышленная авария бразильского гонщика «Рено» Нельсона Пике на Гран-при Сингапура — 2008, которая позволила одержать победу его напарнику Фернандо Алонсо.

«Мы опирались на множество [реальных событий]. Я имею в виду, что вы, вероятно, можете точно определить их. Вы посмотрите и скажите: «Это произошло в 1994 году, а это — в 2008-м». Мы черпали из всего этого. Мы много смотрели на Фернандо [Алонсо] — и я говорю об этом с уважением.

[По сюжету] мы были командой, занявшей последнее место, и нам нужно было играть по правилам. Нам нужно было подойти к самому краю правил, чтобы быть конкурентоспособными в любом случае. И именно с этого начал Сонни (персонаж, которого играет Питт. — Прим. «Чемпионата»), и за это его очень не любят», — приводит слова Питта издание Motorsport.