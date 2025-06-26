«Есть 1 гонщик, с которым могу поспорить по темпу». Расселл — о контракте с «Мерседесом»

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», высказался о непродлённом на данный момент контракте с немецким коллективом.

«Мне не нужно чего-то добиваться, потому что я чувствую, что хорошо справляюсь со своей работой. Это взаимовыгодно. Я нуждаюсь в них, они нуждаются во мне, и так оно и есть. «Мерседес» очень амбициозен, они хотят вернуться на первое место. Они должны понять и подумать, как мы собираемся вернуть «Мерседес» на первое место? Вам нужен лучший руководитель команды, вам нужны лучшие пилоты в вашей машине. В вашей команде должны быть лучшие инженеры.

Тото дал мне понять, что считает моё выступление в этом году не хуже других. Думаю, есть только один гонщик, с которым я могу поспорить в плане скорости — и это слова Тото, а не мои слова, — поэтому я не беспокоюсь о будущем. Но в каждой команде есть два места, и я думаю, что ему нужно подумать, кто будет этими двумя гонщиками на эти два места? И я думаю, что именно в этом и заключается задержка», — приводит слова Расселла официальный канал Формулы-1.