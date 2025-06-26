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«Спасибо, Стефано». Доменикали организовал ужин для пилотов Формулы-1 перед ГП Австрии

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали организовал общий ужин для гонщиков «Королевских гонок» в преддверии 11-го этапа сезона 2025 года Гран-при Австрии.

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

«Спасибо, Стефано, за ужин», — подписал фотографию Джордж Расселл в социальной сети Х (ранее Тwitter).

На ужин пришли 19 пилотов из 20 — отсутствовал Лэнс Стролл («Астон Мартин»). Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» сидел рядом с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

Гран-при Австрии — 2025 пройдёт с 27 по 29 июня. После 10 этапов лидером личного зачёта является австралийский гонщик команды «Макларен» Оскар Пиастри — 198 очков. На втором месте его напарник Ландо Норрис (176). Третий — Макс Ферстаппен из коллектива «Ред Булл» — 155 очков.

В Кубке конструкторов лидирует «Макларен» — 374 балла. «Мерседес» на втором месте со 199 очками.