Суперкар Xiaomi побил свой рекорд «Нордшляйфе» и показал третье время в истории

Компания Xiaomi объявила, что модифицированный прототип электрического суперкара SU7 Ultra побил собственный рекорд «Северной петли» «Нюрбургринга», проехав круг за 6:22.091, что на 20 с лишним секунд быстрее, чем показанный в октябре 2024 года результат.

Xiaomi SU7 Ultra Prototype показал третье время на «Нордшляйфе» Фото: Xiaomi

Xiaomi SU7 Ultra Prototype стал, таким образом, третьим самым быстрым автомобилем в истории «Нордшляйфе». Так, абсолютный рекорд трассы принадлежит модифицированному гибридному прототипу класса LMP1 Porsche 919 Hybrid EVO — 5:19.546 (Тимо Бернхард в 2018 году), а следом за ним идёт электрический прототип для гонок по подъёму на холм Пайкс-пик Volkswagen I.D. R — 6:05.336 (Ромен Дюма в 2019 году).

Время Xiaomi SU7 Ultra Prototype оказалось быстрее, чем, например, у 2011-сильного Lotus Evija X. Кроме того, эта машина проехала круг быстрее, чем Mercedes-AMG One — самый быстрый дорожный автомобиль в истории «Нордшляйфе» показал 6:29.090 (Маро Энгель в сентябре 2024 года).

Отметим, что время круга серийной версии Xiaomi SU7 Ultra куда скромнее, тем не менее эта модель недавно установила рекорд «Северной петли» для серийных электромобилей, опередив Rimac Nevera. Кроме того, недавно в Porsche отчитались о рекорде трассы «Яс Марина» для серийных машин на электричестве.