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«Не возражаю». Антонелли — о возможности стать напарником Ферстаппена

«Не возражаю». Антонелли — о возможности стать напарником Ферстаппена
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18-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес» прокомментировал возможность присоединения Макса Ферстаппена из «Ред Булл» к немецкому коллективу.

«Честно говоря, я не возражаю. Джордж и Макс — два очень хороших пилота. По правде сказать, я очень доволен Джорджем. Я думаю, что сейчас в команде действительно хорошая динамика и мы хорошо работаем вместе, потому что, очевидно, как товарищи по команде мы соперники, но это хорошее соперничество.

У нас есть и другая общая цель, которая заключается в том, чтобы постараться сделать всё возможное и для «Мерседеса», чтобы вернуть его на первое место. Так что я думаю, что эта динамика действительно помогает мне, нам в целом как команде.

Благодаря Джорджу я могу двигаться ещё дальше вперёд и стараться стать ещё лучше. Я тоже не возражаю против работы с Максом, но, честно говоря, сейчас я действительно счастлив с Джорджем», — приводит слова Антонелли официальный канал Формулы-1.

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