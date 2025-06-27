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В Lada Sport представили новую «Ниву» для ралли «Шёлковый путь»

В Lada Sport представили новую «Ниву» для ралли «Шёлковый путь»
Lada Niva Sport Turbo
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Команда Lada Sport «Авто Финанс» представила новую гоночную «Ниву», на котором экипажи Дмитрия Воронова и Михаила Митяева выйдут на старт ралли «Шёлковый путь» в июле.

Lada Niva Sport Turbo

Lada Niva Sport Turbo

Фото: Lada Sport Rosneft

Автомобиль получил название Lada Niva Sport Turbo. У него обновлённый кузов и турбированный 1,6-литровый двигатель мощностью 280 л. с. и крутящим моментом 340 Нм, который создан на базе мотора Lada Vesta 1.6T класса «Супер-Продакшн». Кроме того, у машины обновлённая трансмиссия, независимая подвеска на обеих осях, увеличены клиренс и колёсная база, расширена колея.

Lada Niva Sport Turbo

Lada Niva Sport Turbo

Фото: Lada Sport Rosneft

Ралли «Шелковый путь» в 2025 году состоится в 15-й раз. Маршрут протяжённостью 4811 км проходит по территории России и Монголии. Экипажи стартуют у берегов Байкала, а затем через дюны пустыни Гоби и монгольские степи отправятся в горы Алтая, у подножия которых состоится финиш. Ралли стартует 12 июля в Иркутске, а финиширует 22 июля в Горно-Алтайске.

К участию в гонке заявлены 23 внедорожника и мотовездехода, 13 грузовиков и 19 участников на мотоциклах и квадроциклах. В общей сложности вместе с участниками зачётов Гранд тур и Adventure Trophy на старт выйдут 100 экипажей.

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