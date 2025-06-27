Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не самые приятные ощущения». Леклер — о виртуальном пилотаже болида «Феррари» 2026 года

«Не самые приятные ощущения». Леклер — о виртуальном пилотаже болида «Феррари» 2026 года
Аудио-версия:
Комментарии

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду Формулы-1 «Феррари», рассказал о своих ощущениях от пилотажа болида 2026 года на симуляторе.

«Скажем так, это не самый приятный гоночный болид, на котором я когда-либо ездил, но мы всё ещё находимся на этапе, когда проект является относительно новым. Я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев ситуация немного изменится, но не секрет, что, по моему мнению, правила на следующий год будут намного более жёсткими… вероятно, пилотам будет менее приятно управлять болидом.

Так что да, пока я не большой поклонник этого, но так оно и есть, и, в конце концов, я думаю, что перед нами стоит сложная задача, и я бы хотел, чтобы она максимально отличалась от того, что есть на данный момент. Но нравится ли мне это? Скорее всего, нет», — приводит слова Леклера издание ESPN.

Материалы по теме
Рекордсмен по победам на ГП Австрии Ферстаппен ответил, выиграет ли в очередной раз
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android