«Не самые приятные ощущения». Леклер — о виртуальном пилотаже болида «Феррари» 2026 года

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду Формулы-1 «Феррари», рассказал о своих ощущениях от пилотажа болида 2026 года на симуляторе.

«Скажем так, это не самый приятный гоночный болид, на котором я когда-либо ездил, но мы всё ещё находимся на этапе, когда проект является относительно новым. Я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев ситуация немного изменится, но не секрет, что, по моему мнению, правила на следующий год будут намного более жёсткими… вероятно, пилотам будет менее приятно управлять болидом.

Так что да, пока я не большой поклонник этого, но так оно и есть, и, в конце концов, я думаю, что перед нами стоит сложная задача, и я бы хотел, чтобы она максимально отличалась от того, что есть на данный момент. Но нравится ли мне это? Скорее всего, нет», — приводит слова Леклера издание ESPN.