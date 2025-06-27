Пилоты Формулы-1 Расселл и Антонелли презентовали инновационный концепт-кар «Мерседеса»

Гонщики Формулы-1, представляющие команду «Мерседес», Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли презентовали инновационный концепт-кар немецкого подразделения Mercedes-AMG.

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

Автомобиль обладает тремя электромоторами с осевым потоком суммарной мощностью более мегаватта (1360 л. с.) и максимальной скоростью свыше 360 км/ч. Машина также оснащается передовыми батареями, построенными с помощью технологий, отработанных в Формуле-1. Дальность хода автомобиля не сообщается, однако, по словам создателей, пяти минут заряда будет достаточно, чтобы проехать около 400 км.

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

Запуск автомобиля в производство не планируется, однако концепт послужит базой для новой модели, которая придёт на смену Mercedes-AMG GT 4-Door.