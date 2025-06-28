Mercedes отзывает почти все гиперкары AMG One из-за риска пожара. Такой есть у Расселла

Компания Mercedes-Benz отзывает почти все гиперкары Mercedes-AMG One из-за риска возгорания, сообщает со ссылкой на Федеральное управление автотранспорта Германии издание CarBuzz.

Отмечается, что отозваны почти все выпущенные автомобили этой модели — 219 экземпляров из 275. Проблема касается гидравлики машины, в которой может произойти утечка легковоспламеняющейся жидкости, при этом ранее инцидентов с возгоранием Mercedes-AMG One не зафиксировано, уточняет CarBuzz.

Mercedes-AMG One на «Нюрбургринге» Фото: Mercedes-Benz

Гиперкар Mercedes-AMG One в первую очередь известен своей силовой установкой — 1,6-литровым турбогибридом, построенным на базе двигателя машины Формулы-1 сезона-2015. Мощность ДВС AMG One составляет 422 кВт (574 л. с.), но в комплекте с четырьмя электромоторами суммарная отдача двигателя достигает 782 кВт (1063 л. с.). До 100 км/ч гиперкар разгоняется за 2,9 секунды, его максимальная скорость — 352 км/ч.

В ноябре 2023 года Маро Энгель за рулём Mercedes-AMG One проехал круг по «Нордшляйфе» за 6:35.183, побив рекорд трассы для дорожных машин, который до этого чуть более двух лет принадлежал Porsche 911 GT2 RS Manthey Performance Kit. В октябре 2024-го Энгель вернулся на «Северную петлю» и проехал ещё быстрее.

Mercedes-AMG One на «Нюрбургринге» Фото: Mercedes-Benz

Известно, что Mercedes-AMG One есть в коллекции экс-чемпиона Формулы-1 Нико Росберга, кроме того, такими недавно хвастались Джордж Расселл и Валттери Боттас.