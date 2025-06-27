Хэмилтон: не ждите значительных изменений на ГП Австрии

40-летний семикратный чемпион Формулы-1, а также пилот итальянской «Феррари» британец Льюис Хэмилтон рассказал, что для него большее значение имеет подготовка к следующему сезону, чем изменения в болиде, которые «Скудерия» представит на грядущем Гран-при Австрии.

«Команда действительно усердно работала над созданием нового покрытия. Не могу оценить [насколько успешен] этот шаг, сегодня всё увидим. И я бы сказал, что больше внимания уделяю изменениям в фоновом режиме, созданию фундамента, который нам необходимо заложить, чтобы лучше выступить в 2026 году.

Мы всегда стремимся к улучшению. Поэтому благодарен команде за каждую мелочь, будь то небольшую или значительную. Единственное, что я хотел бы отметить, — не ждите значительных изменений.

Надеюсь, сегодня мы узнаем что-то, чего не ожидали. Думаю, что это будет важным шагом вперёд, и самое главное — что мы продолжаем двигаться вперёд», — приводит слова Хэмилтона портал RaceFans.