Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: не ждите значительных изменений на ГП Австрии

Хэмилтон: не ждите значительных изменений на ГП Австрии
Аудио-версия:
Комментарии

40-летний семикратный чемпион Формулы-1, а также пилот итальянской «Феррари» британец Льюис Хэмилтон рассказал, что для него большее значение имеет подготовка к следующему сезону, чем изменения в болиде, которые «Скудерия» представит на грядущем Гран-при Австрии.

«Команда действительно усердно работала над созданием нового покрытия. Не могу оценить [насколько успешен] этот шаг, сегодня всё увидим. И я бы сказал, что больше внимания уделяю изменениям в фоновом режиме, созданию фундамента, который нам необходимо заложить, чтобы лучше выступить в 2026 году.

Мы всегда стремимся к улучшению. Поэтому благодарен команде за каждую мелочь, будь то небольшую или значительную. Единственное, что я хотел бы отметить, — не ждите значительных изменений.

Надеюсь, сегодня мы узнаем что-то, чего не ожидали. Думаю, что это будет важным шагом вперёд, и самое главное — что мы продолжаем двигаться вперёд», — приводит слова Хэмилтона портал RaceFans.

Материалы по теме
Льюис Хэмилтон оценил выступление Оскара Пиастри в нынешнем сезоне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android