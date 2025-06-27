«Был удивлён, когда прочитал». Марко отреагировал на слова Хорнера о двигателях «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал недавние слова руководителя команды Кристиана Хорнера относительно двигателей. В 2026 году «Ред Булл» перейдёт на собственные силовые установки, которые разрабатываются совместно с «Фордом». Ранее Хорнер высказал мнение, что не стоит ожидать от моторов слишком многого.

«Я был удивлён, когда прочитал это. По крайней мере, между нами он говорит по-другому. Мы считаем, что на данный момент у нас нет существенных недостатков. Надеюсь, ни один из двигателей не будет таким же превосходным, как было у «Мерседеса» в 2014 году», — приводит слова Марко oe24.

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