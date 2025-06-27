Марко сделал категоричное заявление о будущем Ферстаппена в 2026 году

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил уверенность, что пилот команды Макс Ферстаппен не покинет её в следующем году. Ранее в СМИ не раз писали об интересе к нидерландцу со стороны «Мерседеса».

«Макс останется в «Ред Булл» в следующем году. Откуда тогда такие упорные слухи про «Мерседес»? Тото Вольф хочет победить. И он очень хорошо знает, что шансов будет больше, если у него окажется Ферстаппен. Но Макс останется в «Ред Булл» на следующий год», — приводит слова Марко издание oe24.

Ранее Марко прокомментировал недавние слова руководителя команды Кристиана Хорнера относительно двигателей «Ред Булл».

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