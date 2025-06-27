Албон: из-за действующих правил борьбы на трассе наш спорт становится контактным

Пилот «Уильямса» Александер Албон выразил недовольство нынешними правилами ведения борьбы на трассе.

«Мне не нравится то, как мы сейчас гоняемся в Ф-1. Хорошим примером служит первый поворот в Барселоне. Если другой пилот выдавливает тебя, соперник отпускает педаль тормоза и не оставляет тебе места, то получается, что это его поворот. Очевидно, что единственное, что вы можете сделать, — это сбросить газ, выехать с трассы и срезать угол.

У меня была такая же проблема в Канаде. Если бы я начал давить на соперника, который уже отпустил педаль тормоза, то он бы врезался в меня и получил штраф. В момент столкновения я бы уже был на краю трассы. Так что если сдамся — даже зная, что это невозможно и что он собирается в меня врезаться, — то в выигрыше останусь я. Получается, что из-за правил наш спорт становится контактным.

Мне кажется, что я просто уступил дорогу другому болиду, чтобы избежать столкновения, но в Барселоне меня за это оштрафовали. А в Канаде, очевидно, я просто потерял позицию.

Мы понимаем все трудности, связанные с этим. Не хочу сказать, что мы знаем всё лучше других. Просто стараемся сотрудничать с ФИА. чтобы внести ясность и понять, можно ли что-то изменить.

В некоторых аспектах ситуация кажется неопределённой, как и всегда. Даже комментируя последние две гонки, я думаю, что мне нужно изменить свой подход — больше придерживаться правил и понимать… Как пилоты мы используем эти правила, и это усложняет задачу», — приводит слова Албона портал Crash.net.