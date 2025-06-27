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Лэнс Стролл отреагировал на жёсткую критику в свой адрес

Лэнс Стролл отреагировал на жёсткую критику в свой адрес
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал критику в свой адрес. Ранее некоторые эксперты заявляли, что канадцу следовало бы покинуть команду.

«Кажется, в Формуле-1 многие просто недальновидны, и если у кого-то две хорошие гонки, то он для них уже лучший пилот в мире, а если две плохие, значит, он недостаточно хорош и ему стоит покинуть команду. Таков этот бизнес. Так было всегда. И так будет всегда. Я предпочитаю сосредотачиваться на том, что делаю, а также на людях вокруг меня, моём инженере, команде, которым известны все нюансы», — приводит слова Стролла Autosport.

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