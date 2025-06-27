Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Херберт считает, что Стролл лучше, чем Алонсо, выполняет свою работу в «Астон Мартин»

Херберт считает, что Стролл лучше, чем Алонсо, выполняет свою работу в «Астон Мартин»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 британец Джонни Херберт высказался в адрес пилотов коллектива «Астон Мартин» — испанца Фернандо Алонсо и канадца Лэнса Стролла.

«Алонсо доказывает, что по-прежнему способен выжимать максимум из болида. Единственный вопрос, который может возникнуть, — будут ли в «Астон Мартин» поддерживать его на том же уровне и какого пилота предпочтут оставить?

Кто сейчас выполняет свою работу лучше? Итак, человек, набравший больше очков в команде, — это Лэнс. Кто принесёт больше пользы в долгосрочной перспективе? Срок службы Алонсо подходит к концу. Он не может продолжить выступать вечно. Молодые пилоты будут стремиться попасть в команду.

И я не уверен, что Лэнс сейчас готов работать в большой команде Ф-1. Возможно, ему не хватает стабильности», — приводит слова Херберта портал Vision4Sport.

Материалы по теме
Лэнс Стролл отреагировал на жёсткую критику в свой адрес
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android