Херберт считает, что Стролл лучше, чем Алонсо, выполняет свою работу в «Астон Мартин»

Бывший пилот Формулы-1 британец Джонни Херберт высказался в адрес пилотов коллектива «Астон Мартин» — испанца Фернандо Алонсо и канадца Лэнса Стролла.

«Алонсо доказывает, что по-прежнему способен выжимать максимум из болида. Единственный вопрос, который может возникнуть, — будут ли в «Астон Мартин» поддерживать его на том же уровне и какого пилота предпочтут оставить?

Кто сейчас выполняет свою работу лучше? Итак, человек, набравший больше очков в команде, — это Лэнс. Кто принесёт больше пользы в долгосрочной перспективе? Срок службы Алонсо подходит к концу. Он не может продолжить выступать вечно. Молодые пилоты будут стремиться попасть в команду.

И я не уверен, что Лэнс сейчас готов работать в большой команде Ф-1. Возможно, ему не хватает стабильности», — приводит слова Херберта портал Vision4Sport.