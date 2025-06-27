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Брэд Питт назвал максимальную скорость, до которой разогнался на болиде Формулы-1

Брэд Питт назвал максимальную скорость, до которой разогнался на болиде Формулы-1
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Голливудский актёр Брэд Питт поделился впечатлениями от пилотирования болида команды Формулы-1 «Макларен» MCL60. Прославленный актёр его протестировал в рамках промопрограммы премьеры фильма «Формула-1» на трассе в Остине.

«Я разогнался до 197 миль в час [317 км/ч]. Мне действительно хотелось дойти до 200 миль в час [321,8 км/ч]. Немного обидно — на прямой не хватило трёх миль в час. Это было в Остине. Ещё никогда в жизни не испытывал большего ощущения присутствия в своей жизни. Ты весь сосредоточен, просто в прекрасном настроении. Это действительно необыкновенно», — сказал Питт в подкасте Beyond The Grid.

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