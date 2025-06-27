Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс не разочарован решением своего отца снять кандидатуру с выборов президента ФИА

Сайнс не разочарован решением своего отца снять кандидатуру с выборов президента ФИА
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс-младший прокомментировал решение своего отца отказаться от участия в выборах президента ФИА.

«Как его сын — нет. Но как фанат автоспорта — да. Многие поклонники автоспорта хотели бы увидеть, как мой отец попробует [свои силы на посту президента ФИА]. Но как его сын, оценив всё, во что ему придётся ввязаться, я понимаю, почему он принял это решение.

Рассмотрит ли мой отец в будущем повторное выдвижение на пост президента ФИА? Никогда не говори никогда. Хотя мне кажется, что сейчас самое идеальное время [для того, чтобы принять участие в выборах и] оказать положительное влияние на развитие организации. Однако мой отец в данный момент не заинтересован в этом», — приводит слова Сайнса портал Sportskeeda.

Материалы по теме
Карлос Сайнс-старший снялся с выборов на пост президента ФИА
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android