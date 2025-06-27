Херберт назвал пилота, которого должен взять «Ред Булл», если уйдёт Ферстаппен

Бывший пилот Формулы-1 британец Джонни Херберт предположил, какого пилота должен взять «Ред Булл», если уйдёт лидер команды Макс Ферстаппен.

«Когда Льюис впервые сел за руль «Макларена», был ли у него опыт? Нет. Когда Макс сел за руль «Альфа Таури», а затем сразу же пересел в «Ред Булл» и выиграл свою первую гонку, был ли у него опыт? Нет. Опыт приходит, но, если у пилота есть талант, целеустремлённость и сила духа, он добьётся успеха. Я бы, наверное, выдвинул кандидатуру Арвида Линдблада. Ему скоро исполнится 18, но это не было проблемой для Макса, и я не думаю, что это стало бы проблемой для Арвида. Подошёл бы идеально. Есть доля риска, но опыт — ещё не всё», — приводит слова Херберта Vision4Sport.

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