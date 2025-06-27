Марко ответил, что даст дополнительное преимущество «Макларену» на Гран-при Австрии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко предположил, что высокая температура в Шпильберге может стать дополнительным преимуществом «Макларена» на Гран-при Австрии. При этом «Ред Булл», напротив, от жары окажется в проигрышном положении.

«Что означает ожидаемая жара в предстоящий уикенд? Для нас — ничего хорошего. Скорее всего, это даст «Макларену» дополнительное преимущество», — приводит слова Марко oe24.

Гран-при Австрии состоится с 27 по 29 июня.

Ранее Хельмут сделал категоричное заявление о будущем пилота команды Макса Ферстаппена в 2026 году.

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