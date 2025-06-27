Бессменный гоночный инженер Макса Ферстаппена не примет участия в ГП Австрии

Джанпьеро Ламбьязе, являющийся гоночным инженером четырёхкратного чемпиона Ф-1 и пилота австрийского коллектива «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена, пропустит Гран-при Австрии, которое пройдёт с 27 по 29 июня. Об этом сообщает портал Motorsport со ссылкой на «быков».

Согласно имеющейся информации, Ламбьязе не сможет принять участия в уикенде по личным причинам. Джанпьеро пропустит этап Формулы-1 впервые с момента, когда начал работать с Ферстаппеном, — с мая 2016 года.

На Гран-при Австрии Ламбьязе заменит Саймон Ренни, который ранее был гоночным инженером Даниэля Риккардо и Александра Албона. Предполагается, что Джанпьеро вернётся к работе уже на следующем этапе в Великобритании.