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Бессменный гоночный инженер Макса Ферстаппена не примет участия в ГП Австрии

Бессменный гоночный инженер Макса Ферстаппена не примет участия в ГП Австрии
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Джанпьеро Ламбьязе, являющийся гоночным инженером четырёхкратного чемпиона Ф-1 и пилота австрийского коллектива «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена, пропустит Гран-при Австрии, которое пройдёт с 27 по 29 июня. Об этом сообщает портал Motorsport со ссылкой на «быков».

Согласно имеющейся информации, Ламбьязе не сможет принять участия в уикенде по личным причинам. Джанпьеро пропустит этап Формулы-1 впервые с момента, когда начал работать с Ферстаппеном, — с мая 2016 года.

На Гран-при Австрии Ламбьязе заменит Саймон Ренни, который ранее был гоночным инженером Даниэля Риккардо и Александра Албона. Предполагается, что Джанпьеро вернётся к работе уже на следующем этапе в Великобритании.

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