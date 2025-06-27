Херберт оценил вероятность, что Хэмилтон завершит карьеру на фоне сложностей в «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 британец Джонни Херберт выразил уверенность, что его соотечественник, гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон, несмотря на сложности, в настоящий момент не думает о завершении карьеры.

«Может ли Хэмилтон завершить карьеру? Нет. Он приехал в «Феррари» не просто так. Льюис хочет выиграть восьмой титул. Он хочет стать следующим пилотом «Феррари» после Кими Райкконена, который выиграет чемпионат. Для него победа в последнем сезоне за «Феррари» стала бы прекрасным завершением карьеры. Возможно, этого не произойдёт, но, в конечном счёте, его мотивация будет такой же сильной, как и всегда», — приводит слова Херберта Vision4Sport.

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