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Макс Ферстаппен: мои шансы стать чемпионом в этом сезоне Ф-1 не очень реалистичны

Макс Ферстаппен: мои шансы стать чемпионом в этом сезоне Ф-1 не очень реалистичны
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27-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен низко оценивает свои шансы завоевать титул в текущем сезоне Ф-1.

«Если учесть текущее положение в личном зачёте Ф-1, мои шансы стать чемпионом не очень реалистичны. Я предельно честен с собой в этом вопросе. Тем не менее стараюсь показывать максимум каждый уикенд», — приводит слова Ферстаппена портал Motorsport Week.

К настоящему моменту нидерландский пилот занимает третье место в личном зачёте Ф-1, имея на своём счету 155 очков.

Ранее стало известно, что бессменный гоночный инженер Макса Ферстаппена не примет участия в ГП Австрии.

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