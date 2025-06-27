Франц Тост объяснил, что его настораживает в слухах об увольнении Вассёра из «Феррари»

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Альфа Таури» («Торо Россо») Франц Тост дал комментарий по поводу слухов о возможном уходе Фредерика Вассёра с поста главы «Феррари». Ранее с соответствующей информацией вышли сразу несколько итальянских изданий.

«Я вполне могу себе представить, что Вассёр находится под давлением. Спекуляции никогда не идут на пользу. Но в «Феррари» мириться с этим приходится постоянно. Меня действительно настораживает то, что Джон Элканн (президент «Феррари». — Прим. «Чемпионата») ничего не говорит по этому поводу», — приводит слова Тоста Nextgen-Auto.

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