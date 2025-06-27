«Присядь, ты проиграл!» Ральф Шумахер раскритиковал Нико Росберга

49-летний бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер выступил с критикой в адрес 40-летнего чемпиона Ф-1 2016 года, а также аналитика Нико Росберга.

«Нико Росберг — особенная личность. Он часто вспоминает, что мой брат Михаэль оставался в ванной допоздна, чтобы ослабить его морально, вместо того чтобы просто признать: «Ладно, Михаэль просто был быстрее в Монако». Кажется, это всё ещё влияет на него сегодня. Присядь, Нико, ты проиграл!» — сказал Шумахер в эфире телеканала Sky Germany.

Ранее Ральф Шумахер назвал единственную проблему пилота британского гоночного коллектива «Макларен» Ландо Норриса.