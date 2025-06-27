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Мика Сало предостерёг «Кадиллак» от контракта с Серхио Пересом

Мика Сало предостерёг «Кадиллак» от контракта с Серхио Пересом
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Бывший пилот Формулы-1 финн Мика Сало выразил уверенность, что его соотечественник Валттери Боттас подошёл бы американской команде «Кадиллак», которая присоединится к «Королевским гонкам» в следующем сезоне. В то же время Сало предостерёг коллектив из США от заключения контракта с мексиканцем Серхио Пересом.

«Это новая команда, так что опыт гонщика станет преимуществом. Полагаю, такой гонщик, как Валттери, был бы абсолютно правильным выбором. Опытный пилот привнесёт знания и мастерство в команду. Кроме того, он может подсказать, кого ещё стоит стоит пригласить в команду. Не люблю спекулировать на таких вещах, но было бы здорово, если бы Валттери снова выступал в Формуле-1 в следующем сезоне. В любом случае он в игре. Финны хороши для таких проектов – никакой политики, всё по существу. Финский спортсмен отлично вписался бы в новую команду.

Что касается Серхио Переса, то не думаю, что он был бы хорошим вариантом. Я бы лучше взял двух опытных европейских гонщиков, которые более стабильны, чем Перес», — приводит слова Сало Nextgen-Auto со ссылкой на Ilta Sanomat.

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